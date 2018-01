Tunisie : appel à la manifestation durant l'anniversaire de la révolution

Les rassemblements de protestation se poursuivent en Tunisie durant cette période anniversaire de la révolution du pays, sept ans auparavant. "Par exemple, aujourd'hui à Sidi Bouzid, ville pauvre du centre du pays, des dizaines de chômeurs ont manifesté. C'était là-bas qu'avaient démarré les premières manifestations avant la révolution fin 2010. Aujourd'hui, les membres de la société civile et les forces d'opposition appellent le peuple à manifester pacifiquement et massivement, demain et tout le week-end qui marquera la date anniversaire de la fin du régime de Ben Ali", rapporte le journaliste de France 2 Arnaud Comte.

Éviter que la situation ne dégénère

Jusqu'où ira ce mouvement ? Aura-t-il l'ampleur d'il y a deux ans, quand le gouvernement avait été contraint de décréter le couvre-feu des jours durant ? "Ce qui est sûr, c'est que les autorités tunisiennes affichent leur fermeté : plus de 600 interpellations depuis le début de la semaine. Certains députés de la majorité actuelle appellent ce gouvernement à faire des concessions, à augmenter le salaire minimum pour éviter que la situation ne dégénère", explique le journaliste.

