Tunisie : à la reconquête des touristes

À Port-El-Kantaoui en Tunisie, l'heure est à la fête et les touristes s'amusent sur la plage. Mais en plus d'eux, des policiers veillent. En 2015, un homme est venu une kalachnikov à la main, en tirant sur les touristes. Bilan: 38 morts et de nombreux blessés sur cette même plage. Sahbi, un témoin de l'attentat déplore que cet attentat ait tué des gens et l'économie de la Tunisie. Trois ans après, le pays repart. 8 millions de touristes sont attendus en Tunisie en 2018, dont 800 000 Français.

Les prix ont baissé de moitié

L'hôtel a fermé dix-huit mois pour renaître sous un nouveau nom avec pour objectif d'écrire une nouvelle page. Aujourd'hui, l'hôtel affiche complet. L’accent a été mis sur la sécurité avec notamment la vidéosurveillance. Les prix des séjours ont baissé de moitié, 2 000 euros en pension complète pour une famille de trois personnes. Parmi les 38 victimes, 30 étaient britanniques et l'Angleterre avait interdit la destination. Depuis, l'interdiction a été levée. Mais début juillet, six policiers tunisiens ont été tués à la frontière algérienne.

