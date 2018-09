Intempéries en Tunisie : le bilan des inondations s'alourdit

Une portion de route a été totalement détruite. Aux abords de Nabeul, en Tunisie, les pluies diluviennes du week-end ont endommagé toutes les infrastructures, l'électricité, l'eau, les ponts... Les habitants, livrés à eux-mêmes, sont désemparés. Dans certains quartiers de la ville, l'eau est montée jusqu'à 1,70 mètre. Emportées par la crue ou électrocutées, cinq personnes ont perdu la vie. D'autres ont été sauvées de justesse, secourues à l'aide d'une simple corde.

Le Premier ministre sur place pour soutenir les sinistrés

Le 24 septembre, au lendemain du déluge, Youssef Chahed, le Premier ministre tunisien s'est rendu sur place pour rencontrer les sinistrés et leur promettre de l'aide. L'urgence est, pour lui, d'ouvrir les routes le plus rapidement possible, car certains villages sont encore totalement isolés. L'institut national de météorologie confirme qu'il s'agit là d'un triste record : la Tunisie n'a jamais connu une telle intensité de pluies torrentielles en l'espace de quelques heures.

