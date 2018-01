Huile d'olive : le nectar de la Tunisie

Elle conserve l'éclat et la couleur du soleil qui l'a fait naître. L'huile d'olive c'est l'or de la Tunisie : un liquide précieux, fabriqué depuis des milliers d'années, mais peu connu de beaucoup de Français. Pourtant dans les rayons elle prend de plus en plus de place. Quatrième producteur mondial, premier sur le bio, la Tunisie est un acteur montant du secteur. Quels sont ses atouts et comment se pratique aujourd'hui cette culture ancestrale ?

Une position milieu de gamme que la Tunisie souhaite rehausser

À l'est de la Tunisie, dans la région de Sfax, il y a des oliviers à perte de vue. Ils recouvrent plus de 30% des terres agricoles du pays. La récolte commence en novembre et s'achève en février, et se fait toujours majoritairement à la main. L'un des avantages de la Tunisie, c'est sa main-d'oeuvre bon marché : les saisonniers sont payés au poids, l'équivalent d'un centime d'euro le kilo. Cette huile tunisienne, réputée plus douce que ses alter ego espagnols, grecs ou italiens, sera vendue en France à six euros soixante centimes le litre : une position milieu de gamme que la Tunisie souhaite aujourd'hui rehausser dans l'esprit des consommateurs.

