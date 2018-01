Tunisie : un anniversaire de la révolution de jasmin sur fond de grogne sociale

Ce dimanche 14 janvier, une foule clairsemée a célébré le septième anniversaire de la "révolution de Jasmin" à Tunis (Tunisie). Mais pour les jeunes, cette commémoration de la chute de régime de Ben Ali a un goût amer. La révolution n'a pas tenu toutes ses promesses. Pour tourner le gouvernement tunisien en dérision, certains ont choisi de se déguiser en clowns.

Le mouvement de protestation est-il en train de s'affaiblir ?

Les manifestations se sont déroulées sous haute surveillance, mais dans une ambiance bon enfant. Elles ont moins mobilisé que prévu même si la déception et la lassitude sont bien là. "Le mouvement est-il en train de s'affaiblir suite à l'annonce faite par le gouvernement hier d'une aide aux familles les plus démunies ? Ou, au contraire, est-ce que dès demain les manifestations vont se poursuivre comme on l'a vu tout au long de la semaine ? C'est en tout cas ce que souhaitent la plupart des manifestants présents aujourd'hui", rapporte Marc Dana, envoyé spécial en Tunisie.





Le JT

Les autres sujets du JT