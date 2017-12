VIDEO. Parquet national antiterroriste : la ministre de la Justice proposera des pistes concrètes d'ici "trois mois"

"Il est utile de revisiter notre organisation pour l'adapter à la menace terroriste." La ministre de la Justice, Nicole Belloubet, a détaillé la création du parquet national antiterroriste, sur France 2, mardi 19 décembre.

Invitée des "4 Vérités", la garde des Sceaux a estimé que ce parquet national antiterroriste était nécessaire. "Le parquet de Paris, qui gère le terrorisme, a aussi de multiples autres compétences, a-t-elle avancé. Or face à la montée de la menace terroriste, à sa présence permanente, il nous a semblé important que le parquet de Paris puisse, d'une part, s'occuper des affaires territoriales et que, d'autre part, il y ait un parquet national qui soit centralisé et focalisé principalement sur le terrorisme, même si d'autres compétences peuvent lui être adjointes."

La façon dont doit fonctionner le parquet national antiterroriste n'a pas encore été détaillée. "J'ai prévu la ligne directrice. Je n'ai pas prévu les modalités d'organisation", a concédé Nicolas Belloubet. La ministre a précisé que ses services feraient "des propositions" dans un délai de "trois mois".