Thomas Barnouin : le profil du djihadiste

C'est le visage de l'un des djihadistes français les plus recherchés. Thomas Barnouin, 36 ans, est né à Albi (Tarn) de parents enseignants et se fait appeler Abdelhakim depuis ses 18 ans et sa conversion à l'islam. Il est bien connu des magistrats antiterroristes français, car il a déjà été condamné en 2006 pour avoir voulu combattre en Irak.

"Quelqu'un d'assez intelligent"

Béatrice Brugère est l'une des magistrates qui a jugé Thomas Barnouin en 2006. "Il avait déjà une petite aura de celui qui savait, qui connaissait la théologie (...), qui connaissait tout ça. Donc il avait une forme d'ascendance, c'était quelqu'un d'assez intelligent qui n'a jamais dérivé de son objectif, qui est d'aller se battre", explique-t-elle. Thomas Barnouin plonge dans la galaxie djihadiste au côté d'Olivier Corel, l'émir blanc d'Artigat (Ariège).

