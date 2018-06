Terrorisme : un projet d'attentat déjoué

Deux hommes faisaient l'objet d'une surveillance depuis de longues semaines. Ils ont été placés en garde à vue, samedi 9 juin, dans les locaux de la DGSI après avoir été arrêtés à leur domicile à Champagne-sur-Seine et Montereau-Fault-Yonne, en Seine-et-Marne. Les premiers éléments de l'enquête révèlent qu'ils étaient en phase de préparation d'un attentat. "Depuis le début de l'année, nous nous étions aperçus que deux individus échangeaient beaucoup sur les réseaux sociaux avec une allégeance à Daech et des propos qui montraient qu'ils pouvaient passer à l'acte", explique le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb.

Inconnus des services antiterroristes

L'un des deux individus est Français. Il est né en 1995 et est inconnu des services antiterroristes. Il est n'est connu que pour des délits mineurs. L'autre, né en 1997, est un Russe originaire de Tchétchénie. Lui non plus n'est pas connu des services antiterroristes. Lors de la perquisition, les policiers ont retrouvé un dispositif de mise à feu sans explosif, des couteaux et de la documentation de propagande. Ils ont été mis en examen et écroués.

