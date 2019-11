VIDEO. Mort de soldats français au Mali : la ministre des Armées rend hommage aux "13 militaires exceptionnels" qui "ont combattu jusqu'au bout pour notre liberté"

Treize militaires français de la force Barkhane sont morts, lundi 25 novembre, lors d'une collision entre deux hélicoptères au Mali. Ils participaient à une "opération de combat contre des troupes armées jihadistes" dans la région de Ménaka, aux confins du Mali, Niger et Burkina Faso, a précisé mardi la ministre des Armées. "Depuis plusieurs jours, des commandos parachutistes de la force Barkhane traquaient ces terroristes entre Gao et Ménaka. Hier, à 20 km au sud d'Indéliman, ils les repèrent et engagent le combat au sol, a détaillé Florence Parly. Il fait nuit noire. Les commandos au sol demandent alors un appui aérien."

"Des hélicoptères", dont un Tigre et un Cougar, ainsi qu'une "patrouille de Mirage 2000" viennent les appuyer "dans cette nuit sans lune, où l'obscurité est totale, ce qui complexifie considérablement l'opération". "Alors que le combat contre jihadistes avait commencé, le Tigre et le Cougar, sont entrés en collision, a poursuivi Florence Parly. C'est avec une profonde tristesse et une grande émotion que nous avons appris la mort des treize militaires qui étaient à bord, treize militaires exceptionnels, treize héros morts pour la france." La ministre des Armées a annoncé qu'elle "se rentrait prochainement à Gao (...) pour rendre hommage à ces héros qui, jusqu'au bout, ont combattu pour notre liberté." Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de la collision.