Alors que la France a mis fin à sa présence sur le territoire malien et que la Russie intensifie sa coopération avec la Mali, les infox liées au rapprochement entre Moscou et Bamako vont bon train. Depuis la fin du mois d'aôut, la vidéo d'un accident d'hélicoptère militaire est faussement légendée. Si l'appareil s'est bien écrasé au Mali, il n'est pas russe et le crash est survenu en 2019.

De même, des images de livraison de véhicules blindés par les Emirats Arabes Unis au Mali opérée en 2020 ont été décontextualisées. Elles ont ressurgi quelques jours après l'entretien téléphonique entre le chef de l'Etat russe Vladimir Poutine et le président de la transition malienne Assimi Goïta.