Soldat tué au Mali : l'hommage émouvant des frères d'armes de Maxime Blasco

En opération depuis de nombreuses années avec Maxime Blasco, mardi 28 septembre, ils veulent lui rendre hommage. "C'était mon binôme, c'est mon binôme. Max, c'est quelqu'un qui est attentionné qui prend soin des autres", confie le sergent Gégé. "On va faire du mieux qu'on peut comme lui l'a fait et toute façon, il n'aurait pas aimé qu'on abandonne et qu'on se pose des questions", poursuit le caporal-chef Alex.



En 2019, Maxime Blasco avait échappé à la mort

Le 14 juin 2019, le caporal-chef Maxime Blasco avait déjà été confronté à la mort, au cours d'une opération antiterroriste. Des combats extrêmement violents avaient alors éclaté. Il était à son poste de tireur d'élite quand l'hélicoptère Gazelle avait été touché par un tir ennemi. Malgré ses blessures, Maxime était venu en aide à ses deux camarades. Un hommage national lui sera rendu, mercredi 29 septembre, aux Invalides