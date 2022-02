Opération Barkhane : les troupes françaises se retirent du Mali

Jeudi 17 février, Emmanuel Macron a officialisé le retrait des soldats français du Mali. 2 400 soldats sont encore sur place et devraient être évacués d'ici quatre à six mois. D'autres seront redéployés dans le Sahel et notamment au Niger.

À l'annonce du départ des troupes françaises, un groupe de manifestants a scandé "À bas la France". "On est content. Les gens sont contents partout, pour le départ de la France", confie un Malien. Le sentiment anti-français a été attisé par la junte militaire, arrivée au pouvoir après un coup d'État. Pour Emmanuel Macron, pas question de parler d'échec. "La victoire face au terrorisme, elle n'est pas possible si elle n'est pas portée par l'État lui-même", s'est défendu le président de la République, jeudi 17 février.

Des troupes au Sahel

Trois bases ont déjà été évacuées au Nord du pays. 2 000 soldats sont toujours sur place. Les derniers camps français et européens seront fermés d'ici l'été. En 2013, François Hollande avait été accueilli en héros au Mali. La France venait pour enrayer la progression des groupes djihadistes vers la capitale malienne. En neuf ans, de nombreux chefs terroristes ont été abattus, mais la menace s'est étendue vers le Sud, et de nouveaux pays subissent des attaques. La France gardera près de 3 000 soldats dans le reste du Sahel, en particulier au Niger, pour des actions ponctuelles, rapides et plus discrètes.