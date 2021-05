Monde : deux décennies marquées par des actes terroristes

La lutte contre le terrorisme concerne de nombreux pays dans le monde depuis deux décennies. Un des tournants a eu lieu le 11 septembre 2001 quand plusieurs avions ont détruit les deux tours du World Trade Center à New York (États-Unis). En réponse à cette attaque, l’armée américaine s’est rendu en Afghanistan. Dix ans plus tard, le 2 mai 2011, c’est à Abbottabad au Pakistan qu’Oussama Ben Laden, chef de l’organisation terroriste Al-Qaïda, est abattu par les forces américaines.

La France visée par plusieurs attaques

Des attaques terroristes ont eu lieu en France ces dernières années. À Toulouse (Haute-Garonne) et Montauban (Tarn-et-Garonne), en mars 2012, Mohammed Merah a tué plusieurs militaires. Le 7 janvier 2015, les frères Kouachi ont attaqué la rédaction du journal Charlie Hebdo et tué plusieurs personnes. Ils sont morts trois jours plus tard dans une imprimerie où ils s’étaient réfugiés. Le 9 janvier, Amedy Coulibaly, leur complice, a été tué dans l’hypercacher de la Porte de Vincennes à Paris. D’autres terroristes ont agi de manière seule et avec une arme blanche. L’enseignant Samuel Paty a été assassiné en octobre 2020 à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines) tout comme une policière de Rambouillet, poignardée en avril 2021.