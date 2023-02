Lutte contre le terrorisme : une Française restée six ans en Syrie en terre jihadiste condamnée à sept ans de prison

Elle a été condamnée pour "association de malfaiteurs terroriste".

Elle a gagné la Syrie en 2014 et y a vécu plus de six ans au sein de groupes jihadistes. Une Française de 28 ans a été condamnée, jeudi 9 février à Paris, à sept ans de prison pour "association de malfaiteurs terroriste". Née de parents sénagalais, Oumou S. a grandi dans la ville des Mureaux, dans les Yvelines avant de partir clandestinement pour la Syrie à l'âge de 19 ans. "J'étais en manque de repères, de stabilité psychologique et sociale", a-t-elle expliqué au tribunal correctionnel.

Elle a assuré s'être cantonnée aux tâches ménagères, avant d'avoir deux enfants en 2016 et 2018, dont elle est aujourd'hui sans nouvelle. "Je ne me suis jamais intéressée à la question du jihad", mais "j'étais avide de liberté", a-t-elle déclaré. Alors qu'elle assure avoir voulu quitter très vite les "hommes abjects" de ces groupes, elle n'a pris attache avec les autorités consulaires françaises qu'en 2020 après avoir été arrêtée, dit-elle, lors d'un repérage sans ses enfants pour franchir la frontière avec la Turquie. "Son départ interroge sur sa véritable motivation et ses enjeux" et elle "ne pouvait ignorer les activités criminelles de ces groupes jihadistes", a dit le tribunal en rendant sa décision, qui comprend également un suivi socio-judiciaire de trois ans. Il a souligné toutefois "sa bonne conduite en détention" et "son évolution positive assez rassurante". "La vie de cette éternelle incomprise, sans attaches ni personne pour la soutenir, n'est qu'une fuite en avant", avait plaidé son avocat Louis Heloun, qui voit comme "une lueur d'espoir" le fait que le tribunal n'a pas retenue la peine de sûreté de deux tiers demandé par le procureur qui avait requis par ailleurs huit ans de prison.