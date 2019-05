Explosion à Lyon : la traque du suspect se poursuit

Après l'explosion d'un colis piégé à Lyon (Rhône), vendredi 24 mai, la police suit toujours la trace du principal suspect. "Les enquêteurs sont à la recherche d'un homme d'une trentaine d'années, repéré hier par les caméras de vidéosurveillance, rappelle le journaliste Hugo Puffeney, en direct de Lyon. Habillé en bermuda et en chemise verte, il marchait dans les rues de Lyon avec son vélo et son sac à dos, et son visage était en partie dissimulé."

Des témoignages analysés par les enquêteurs

Un appel a témoins a été lancé par les enquêteurs et certains témoignages ont déjà été recueillis. "Ils sont en cours d'analyse par ces enquêteurs", précise le journaliste. Le parquet antiterroriste de Paris s'est saisi de l'enquête, mais pour le moment, aucune revendication n'a été émise. Les enquêteurs tentent donc de savoir s'il s'agit d'un acte isolé ou au contraire d'un acte d'un groupe aux motivations encore incertaines.

