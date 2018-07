Djamel Beghal expulsé vers l'Algérie ?

Une sortie de prison, mais en aucun cas une libération. Djamel Beghal devrait quitter la prison de Vezin près de Rennes (Ille-et-Vilaine) lundi 16 juillet, car il a fini de purger sa peine. De nationalité algérienne, il devrait ensuite être expulsé en direction de l'Algérie. Alger a donné son accord, Djamel Beghal ne s'y oppose pas et l'expulsion pourrait avoir lieu avant la fin du mois de juillet. "Il pourrait être placé en centre de rétention le temps nécessaire à ce que son expulsion ait lieu concrètement. Il est dans un état tel après vingt ans d'incarcération et de combat judiciaire, qu'effectivement, il préfère courir le risque et voir ce qu'il se passe", explique maître Bérenger Tourné, l'avocat de Djamel Beghal.

Condamné à vingt ans de prison en Algérie

Djamel Beghal avait été condamné en France, entre autres, pour un projet d'attentat contre l'ambassade des États-Unis à Paris. Il est également connu pour être le mentor de deux terroristes : Chérif Kouachi, auteur de l'attentat contre Charlie Hebdo et Amedy Coulibaly, auteur de l'attentat contre l'Hyper Casher. Une fois remis aux autorités algériennes, Djamel Beghal pourrait être à nouveau incarcéré. L'Algérie l'a condamné il y a plusieurs années à vingt ans de prison pour ses liens avec le GIA, le Groupe islamique armé. Une peine qu'il doit désormais effectuer de l'autre côté de la Méditerranée.

