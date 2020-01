Découverte d'engins explosifs à Épinal : le suspect a été mis en examen et placé en détention

Le suspect, âgé de 48 ans, est poursuivi notamment pour "association de malfaiteurs terroriste criminelle".

Le principal suspect après la découverte jeudi 23 janvier d'engins explosifs artisanaux dans un immeuble d'Épinal (Vosges) a été mis en examen et placé en détention provisoire, a appris franceinfo lundi 27 janvier d'une source judiciaire.

Selon cette même source, cet homme de 48 ans a été mis en examen par un juge antiterroriste pour "association de malfaiteurs terroriste criminelle", "fabrication, transport et détention d'engins explosifs en relation avec une entreprise terroriste".

Connu pour sa fréquentation des milieux radicaux

Jeudi, les policiers, appuyés par le Raid, ont découvert au domicile du suspect des explosifs, et notamment plusieurs cocottes-minute avec à l'intérieur de la poudre, des projectiles en plomb et des systèmes déclencheurs. L'intervention policière dans son appartement était une "visite domiciliaire administrative", autorisée par un juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, à la suite d'un signalement.

L'homme est connu des services de renseignement pour son prosélytisme, pour sa fréquentation des milieux radicaux islamistes, et il est fiché au FSPRT (Fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste). Il était sorti de prison il y a environ six mois, après une condamnation dans une affaire de stupéfiants. Selon les informations de franceinfo, les enquêteurs n'ont pas repéré de projet d'attentat imminent.