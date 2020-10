Attaque au couteau : le parquet antiterroriste saisi après le meurtre d\'un professeur dans les Yvelines

Une attaque s'est produite à proximité d'un collège de Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines). Vers 17 heures, un professeur d'histoire de l'établissement est mortellement agressé. Son attaquant lui a porté des coups de couteau à la gorge avant de fuir à pied dans les rues d'un quartier résidentiel. "On commençait un petit peu à avoir peur, puis on a vu deux voitures de police qui cherchaient quelque chose", raconte Caroline Braulwart, témoin.

Le quartier reste sous surveillance policière

Pris en chasse par la police, l'homme est tué par balle. Le parquet antiterroriste s'est saisi de l'enquête pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroristes criminels. Le quartier reste sous surveillance policière. "On sait par nos sources et par les enquêteurs que, le 5 octobre dernier, le professeur avait présenté à ses élèves l'affaire des caricatures de Mahomet. Dans quel contexte ; on ne le sait pas encore", indique la journaliste Audrey Goutard, en précisant que ces informations restent à confirmer.