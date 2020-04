Tchernobyl, Sanders, Assange... Les 14 infos garanties sans coronavirus qui vous ont peut-être échappé cette semaine

Le feu a embrasé la forêt de Tchernobyl, le sénateur américain Bernie Sanders a jeté l'éponge dans la course à la Maison Blanche et un groupe de rock new-yorkais a fait son retour.

Pic épidémique, chloroquine, confinement... Vous êtes devenus incollables sur tous ces sujets, mais vous avez peut-être envie de lire autre chose ? Malgré son omniprésence, il n'y a pas que le coronavirus dans l'actualité. L'épidémie prend une majeure partie, voire la totalité, de la place dans le paysage médiatique national et international, si bien que vous avez pu passer à côté de certaines actualités qui se sont déroulées cette semaine. Franceinfo la rembobine pour vous.

Lundi 6 avril

Après un feu de forêt, la radioactivité grimpe à Tchernobyl. Le chef du service d'inspection écologique ukrainien a signalé un niveau de radioactivité seize fois supérieur à la normale dans la zone d'exclusion entourant la centrale de Tchernobyl, où s'est produit la catastrophe nucléaire, en 1986. La raison de cette hausse ? Un feu de forêt de plus de 100 hectares qui s'est déclaré samedi 4 avril. Malgré la centaine de pompiers mobilisés, le feu n'était toujours pas maîtrisé dimanche 12 avril.

Des gardes forestiers près du feu dans la zone d'exclusion entourant la centrale de Tchernobyl, en Ukraine, le 10 avril 2020. (STRINGER / ANADOLU AGENCY)

Un violent cyclone frappe le Vanuatu. Le cyclone Harold a balayé les îles du Vanuatu avec des vents dépassant 235 km/h. Situé au cœur de l'océan Pacifique, l'archipel avait déjà été ravagé par un autre cyclone de catégorie 5 (la plus dangereuse), baptisé Pam, en 2015. Un bilan provisoire fait état d'au moins trois morts et d'une dizaine de blessés. Rétrogradé en catégorie 4, le cyclone a poursuivi sa course vers les îles Fidji, mercredi, puis vers les Tonga, jeudi, avant de perdre de sa puissance en mer.

Les espions du "Bureau des Légendes" sont de retour. Malotru, Sisteron, Phénomène rempilent pour une cinquième saison. De épisodes inédits du Bureau des Légendes ont été diffusés lundi soir sur Canal+. A noter que le créateur de la série, Eric Rochant, a laissé les commandes de la fin de la saison au réalisateur Jacques Audiard.

Ne passez pas à côté de cette vidéo, on a tous besoin d'un petit rafraîchissement pour ce soir !



La saison 5 du Bureau des Légendes démarre ce soir à 21H, seulement sur CANAL+ #LBDL pic.twitter.com/eNDQ4yAVHz — CANAL+ (@canalplus) April 6, 2020

Mardi 7 avril

Les distances de pulvérisation des pesticides réduites. Des arrêtés préfectoraux pris dans 25 départements, notamment en Bretagne, vont permettre de réduire les distances minimum d'épandage de pesticides mises en place pour protéger les riverains des parcelles agricoles. Ces distances ont été divisées par deux : trois mètres pour les céréales ou le maïs, cinq pour l'arboriculture, par exemple. Une décision jugée "scandaleuse" par l'association Eau et Rivières. Cette modification est toutefois permise par l'arrêté du 27 décembre 2019 pris par le gouvernement sur les mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytosanitaires.

Accusé de pédophilie, le cardinal George Pell est acquitté. Ancien numéro 3 du Vatican, il a été l'un des prélats les plus puissants du Saint-Siège. Le cardinal George Pell a été libéré de la prison australienne où il était détenu depuis un an. Une sortie qui fait suite à son acquittement par la plus haute juridiction du pays dans une affaire de pédophilie. En mars 2019, il avait été condamné à six ans d'incarcération et agressions sexuelles sur deux enfants de chœur, en 1996 et 1997, dans la cathédrale Saint-Patrick de Melbourne, dont il était l'archevêque. L'ex-secrétaire à l'Economie du Vatican, âgé de 78 ans, a été écarté des plus hautes instances de l'Eglise. Le Saint-Siège n'a en revanche toujours pas ouvert d'enquête interne.

Mercredi 8 avril

Bernie Sanders abandonne la course à la présidentielle américaine. Le sénateur démocrate a décidé d'arrêter sa campagne pour les primaires de son parti et renonce ainsi à la Maison Blanche. Depuis fin février, Bernie Sanders était sous pression, après une série de défaites contre son rival Joe Biden, notamment dans l'Arizona, en Floride et dans l'Illinois. A 78 ans, il met fin à sa deuxième tentative de décrocher l'investiture démocrate, après un premier abandon en 2016. Il laisse le champ libre à l'ancien vice-président de Barack Obama pour affronter Donald Trump en novembre prochain.

Today I am suspending my campaign. But while the campaign ends, the struggle for justice continues on. https://t.co/MYc7kt2b16 — Bernie Sanders (@BernieSanders) April 8, 2020

Mort de l'ancien ministre de l'Intérieur Christian Bonnet. Il était aux commandes de la Place Beauvau lorsque Jacques Mesrine, ennemi public numéro 1, a été abattu par les policiers. L'ancien ministre de l'Intérieur (1977-1981) sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, Christian Bonnet, est décédé à l'âge de 98 ans dans un Ehpad du Morbihan, a annoncé sa famille mercredi. Il s'est éteint de "sa belle mort", a indiqué sa petite-fille. Il avait également été secrétaire d'Etat au Logement sous la présidence de Georges Pompidou (1972-1974) et ministre de l'Agriculture dans le gouvernement de Jacques Chirac (1974-1977).

Jeudi 9 avril

Chiens et chats exclus de la listes des aliments comestibles en Chine. C'est une première. La viande de chien et de chat a été bannie de la liste officielle des animaux comestibles. Si la consommation de chiens et de chats reste minoritaire en Chine, elle suscite une opposition croissante. Dix millions de chiens sont tués chaque année dans le pays pour leur viande, selon l'ONG Humane Society International. Des milliers sont notamment abattus durant le festival de la viande de chien de Yulin, dans le sud de la Chine.

Deux cosmonautes et un astronaute décollent vers l'ISS. En route pour six mois dans l'espace. Deux cosmonautes russes, Anatoli Ivanichine et Ivan Vagner, et un astronaute américain, Chris Cassidy, se sont envolés jeudi pour la Station spatiale internationale (ISS). Le décollage de la nouvelle fusée Soyouz M16 a été retransmis en direct depuis la base spatiale de Baïkonour, au Kazakhstan.

They have arrived! The Soyuz spacecraft carrying Chris Cassidy of @NASA_Astronauts and Russian cosmonauts Anatoly Ivanishin & Ivan Vagner docked to the @Space_Station at 10:13am ET. Hatch opening will be two hours from now: https://t.co/EBWB5iruWr pic.twitter.com/q8Vgb8IiVQ — NASA (@NASA) April 9, 2020

Vendredi 10 avril

Mort de Jacques Calvet, ancien patron du groupe automobile PSA. Il avait dirigé pendant treize ans le groupe automobile, de 1984 à 1997. Jacques Calvet est mort vendredi à l'âge de 88 ans à Dieppe (Seine-Maritime). Sa famille n'a pas précisé les causes de sa mort. Formé à l'ENA, il avait fait ses armes comme directeur de cabinet de Valéry Giscard d'Estaing, alors ministre de l'Economie et des Finances. Lors de son arrivée chez PSA, l'entreprise, ébranlée par le deuxième choc pétrolier, était au bord de la faillite. Le sauvetage du constructeur reste la grande œuvre de sa vie, mais s'est fait au prix de fermetures de sites et de réduction des effectifs.

Sortie du nouvel album des Strokes, après sept ans d'absence. Le groupe new-yorkais a dévoilé vendredi son sixième opus, The New Abnormal. Le premier depuis Comedown Machine en 2013. Ce nouvel album offre aux fans du groupe mené par Julian Casablancas, trois quarts d'heure de musique où se mêlent guitares rock et synthés.

Températures estivales en plein mois d'avril. Paris, Rouen, Lille... Des records de chaleur précoce ont été battus dans plusieurs villes françaises, a annoncé Météo France. 25,3 °C à Rouen, 24,9 °C à Lille ou 24,5 °C à Saint-Quentin : des températures inédites pour un début d'avril. Depuis mai 2019, chaque mois dans l'Hexagone a enregistré des températures moyennes supérieures aux normales saisonnières, a également indiqué Météo France.

️ Jour de chaleur le plus précoce de l'histoire brestoise et bretonne



A 14h ce vendredi 10 avril, la station de Brest vient de franchir le seuil symbolique des 25°C (définition d'un jour de chaleur) avec 25.2°C, battant le record décadaire (qui était de 24.0°C en 1997 ou 2011). pic.twitter.com/f9b3PkJJuJ — Météo-France (@meteofrance) April 10, 2020

Samedi 11 avril

Guerre des déclarations entre l'Agence spatiale russe et Elon Musk. "Du dumping en toute impunité", s'est emporté Dmitri Rogozine sur Twitter. Le chef de l'Agence spatiale russe accuse la société américaine SpaceX d'Elon Musk de casser les prix des lancements commerciaux. "Les fusées de SpaceX sont réutilisables à 80%, alors que pour les leurs, c'est 0", a rétorqué le milliardaire américain, dont l'entreprise doit acheminer le mois prochain des astronautes vers la Station spatiale internationale pour la première fois. Depuis que les Etats-Unis ont cessé de faire voler leurs navettes spatiales, en 2011, la Russie était restée la seule, avec ses lanceurs Soyouz de conception soviétique, à remplir cette mission.

Dimanche 12 avril

Mort de Stirling Moss, légende britannique de la Formule 1. Quatre fois vice-champion du monde de F1 (de 1955 à 1958), le "champion sans couronne" est mort dimanche, à l'âge de 90 ans, des suites d'une longue maladie. En 529 courses dans différentes disciplines du sport auto, il a remporté 212 victoires, dont 16 Grand Prix dans la discipline reine. Après un grave accident en 1962, il s'est retiré de la compétition automobile, avant quelques retours épisodiques.

Julian Assange a eu deux enfants avec l'une de ses avocates. La Sud-Africaine Stella Morris a révélé avoir eu deux fils (1 an et 2 ans) avec le fondateur de WikiLeaks lorsqu'il était réfugié à l'ambassade d'Equateur à Londres, dans les années 2010. L'Australien a assisté à leur naissance par liaison vidéo. Dans un entretien accordé au Mail on Sunday, l'avocate explique qu'elle a choisi de lever le voile sur l'existence de ces deux enfants car elle craint pour la vie de Julian Assange, détenu dans la prison londonienne de haute sécurité de Belmarsh, en raison de l'épidémie.