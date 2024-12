VIDEO. En Syrie, des groupes rebelles revendiquent la prise de Damas et affirment que Bachar al-Assad "a pris la fuite"

Ils ont lancé un appel "pour rentrer en Syrie libre" aux ressortissants déplacés à l'étranger par le conflit, qui a fait un demi-million de morts depuis 2011.

Les rebelles menés par des islamistes radicaux ont annoncé à la télévision publique syrienne la chute du président Bachar al-Assad et la "libération" de la capitale Damas, dimanche 8 décembre, après une offensive fulgurante qui a mis fin à plus de cinq décennies de règne de la famille al-Assad. Ils avaient annoncé plus tôt dans la journée, sur l'application Telegram, "la fuite" du président et proclamé "la ville de Damas libre".

Depuis le début de leur offensive le 27 novembre dans le nord-ouest de la Syrie, les rebelles ont rapidement conquis plusieurs grandes villes clés, annonçant viser Damas et vouloir renverser le président syrien. Ils ont lancé un appel "pour rentrer en Syrie libre" aux ressortissants déplacés à l'étranger par le conflit, qui a fait un demi-million de morts depuis 2011.

"Après 50 ans d'oppression sous le [parti au] pouvoir du Baas, et 13 années de crimes, de tyrannie et de déplacements [depuis le début de la guerre en 2011], nous annonçons aujourd'hui la fin de cette ère sombre et le début d'une nouvelle ère pour la Syrie", ont déclaré les rebelles. Dans une vidéo publiée sur son compte Facebook, le Premier ministre syrien, Mohamed al-Jalali, s'est dit prêt à coopérer avec tout nouveau "leadership" choisi par le peuple. Il a précisé qu'il serait dimanche matin dans ses bureaux au siège du gouvernement pour toute procédure de "passation" de pouvoir.