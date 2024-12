Syrie : une large partie d'Alep, la deuxième ville du pays, aux mains des islamistes

Les rebelles islamistes ont brûlé des drapeaux du régime syrien dans les rues d'Alep, la deuxième ville du pays. Ils veulent désormais s'attaquer à la capitale, Damas.

Pour la première fois depuis 2011, une large partie d'Alep (Syrie) est aux mains des islamistes. Dans les rues de la deuxième ville du pays, les drapeaux du régime syrien sont piétinés et brûlés, remplacés par ceux d'une opposition triomphante dans un concert de tirs de mitraillette. Les rebelles veulent aussi redorer leur image en distribuant gratuitement du pain dans la rue.

"Damas, on arrive"

Pourtant, certains civils redoutent la suite, comme un habitant d'Alep qu'une équipe de France Télévisions a contacté et qui souhaite rester anonyme. "Si l'armée syrienne veut les déloger, ça va être un carnage. Par contre, l'autre scénario, c'est que l'armée syrienne abandonne Alep et donc on reste sous le joug des islamistes", a-t-il affirmé, dimanche 1er décembre. Les rebelles ne comptent pas en rester là : "Damas (Syrie), on arrive", chantent-ils. Après la prise d'Alep, leur avancée est rapide sur la route qui mène à la capitale.

