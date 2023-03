Syrie : trois personnes qui ramassaient des truffes dans le désert tuées par le groupe Etat islamique

L'organisation terroriste a multiplié les attaques cet hiver, profitant du fait que des habitants de zones rurales reculées ramassent des truffes pour les viser.

Trois personnes ont été tuées samedi 11 mars et au moins 26 autres enlevées lors d'une attaque attribuée au groupe Etat islamique dans le nord de la Syrie, a annoncé l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH). Ces victimes ont été attaquées alors qu'elles récoltaient des truffes des sables dans le désert dans le sud de la province d'Alep. Cette attaque porte à 139 le nombre de personnes (dont 120 civils) tuées depuis février, selon un décompte de l'OSDH, une ONG au vaste réseau de sources en Syrie.

Cet hiver, le groupe Etat islamique a multiplié les attaques meurtrières malgré sa défaite territoriale en Syrie en mars 2019 et les revers infligés par la coalition internationale antijihadiste dirigée par les Etats-Unis. Selon l'OSDH, l'organisation terroriste, qui a contrôlé de vastes zones du territoire syrien à partir de 2014, profite du fait que des habitants de zones rurales reculées ramassent des truffes pour les attaquer.

La truffe du désert, ramassée généralement de février à avril, se vend à prix d'or en Syrie. Le kilo de truffe coûte de 5 à 25 dollars, selon la taille et la qualité, dans un pays où le salaire mensuel moyen est de 18 dollars environ. En raison de l'effondrement économique provoqué par une guerre civile qui dure depuis 2011, de plus en plus de villageois se risquent à partir à la recherche de truffes.