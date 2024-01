Syrie : cinq membres des Gardiens de la Révolution tués à Damas

À Damas, en Syrie, une frappe israélienne a fait dix morts dont cinq membres des Gardiens de la Révolution. La frappe a détruit un bâtiment où se tenait une réunion de chefs pro-Iran.

Les secours tentent de sortir les victimes des décombres : à Damas, en Syrie, un immeuble a été pris pour cible par une frappe israélienne. On compte plusieurs morts et de nombreux blessés. Les habitants sont profondément choqués : “En quelques secondes, des missiles israéliens sont descendus d’une manière terrifiante et horrifiante, avec un bruit indescriptible. Un immeuble résidentiel de quatre étages s’est effondré instantanément, des voitures ont été brisées, des bâtiments ont été démolis : c’est un crime des plus odieux”, déplore un habitant.

Les Gardiens de la Révolution visés selon l’Iran

Face à cette attaque, les Iraniens accusent l’Etat hébreu d’avoir ciblé des Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de l’Iran présente en Syrie. Depuis plusieurs jours, Israël intensifie les frappes contre le Hezbollah, milice libanaise pro-iranienne et autre soutien du Hamas. Depuis le début du conflit, les frappes quotidiennes échangées ont causé la mort de 195 personnes au Liban et 15 en Israël.