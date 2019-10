Offensive turque en Syrie : pour mieux comprendre la question kurde

Dans la guerre contre Daech, ils ont été en première ligne. Les batailles se sont succédé, les morts aussi. Au total, 11 000 combattants kurdes tués depuis le début du conflit. Avant la guerre, le territoire kurde en Syrie est morcelé en trois parties, mais en reprenant des villes à l'État islamique, les Kurdes ont réussi à unifier leur province le long de la frontière avec la Turquie. Aujourd'hui le territoire kurde du Rojava représente 31% de la Syrie, beaucoup trop pour Ankara. Recep Tayyip Erdogan veut absolument casser cette région.

Les Kurdes soutenus par les Occidentaux

Les Kurdes représentent 15% de la population syrienne et ont autoproclamé leur autonomie. L'offensive turque fragilise donc cette indépendance. "C'est un recul important dans ce combat des femmes et des hommes pour leur liberté, pour un statut d'autonomie, pour pouvoir préserver leur langue, leur culture et les transmettre aux générations futures", estime Kendal Neza, président de l'Institut kurde de Paris. Un peuple aujourd'hui soutenu par les pays occidentaux.

