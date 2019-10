Offensive turque en Syrie : la guerre à la frontière

Un grand-père a pris sa petit-fille par la main et l'a emmenée voir l'armée turque pilonner les positions kurdes. "Je suis venu soutenir mon pays (...) et je suis fier de voir à quel point nous sommes un pays fort", explique le Turc. À la frontière entre la Turquie et la Syrie, dans la ville d'Akçakale, vous ne trouverez personne pour vous dire qu'il a peur, surtout devant les caméras d'une télévision étrangère. Mais les rues sont désertes et dans les mosquées les plus proches de la frontière, la prière du vendredi a été annulée pour éviter les rassemblements trop importants.

Trois morts dans le centre-ville

Jeudi 10 octobre, des obus et des roquettes tirés par les miliciens kurdes ont fait trois morts et une dizaine de blessés en plein centre-ville. "Nous sommes tous prêts à mourir pour notre drapeau, notre patrie. Nous n'attendons qu'un ordre de notre commandant en chef, Recep Tayyip Erdogan", lance un homme. Tous à Akçakale veulent croire que l'offensive sera bientôt terminée et que la paix reviendra une fois que l'armée turque aura repoussé ces Kurdes que le pouvoir décrit comme des terroristes.

Le JT

Les autres sujets du JT