Offensive turque en Syrie : "Il faut arrêter de se coucher devant le chantage de Monsieur Erdogan", déclare Jordan Bardella

"Il faut arrêter de se coucher devant le chantage de Monsieur Erdogan", a affirmé Jordan Bardella, eurodéputé et vice-président du Rassemblement national sur franceinfo mardi 15 octobre, à propos de l'offensive turque en Syrie contre les Kurdes.

L'eurodéputé demande "la suspension immédiate des accords de Schengen" pour éviter la venue "de trois millions de migrants supplémentaires" promis par le président turc "si la France ne cessait pas ses remontrances à l'égard de son gouvernement", a-t-il dit.

L'éurodéputé souhaite des sanctions économiques contre Ankara

Jordan Bardella souhaite également la suspension des "accords et partenariats économiques avec la Turquie tant qu'elle n'aura pas cessé son offensive belliqueuse à l'encontre des Kurdes parce que cette offensive met en danger les Français et met en danger les Européens"."On a été capable de sanctions économiques à l'égard de la Russie [au moment de l'annexion de la Crimée], j'aimerais qu'on fasse la même chose à l'égard d'Ankara qui a une politique plus ou moins douteuse et ambiguë à l'égard des fondamentalistes islamistes et de Daech", a estimé Jordan Bardella.

Le retrait des troupes américaines dans le Nord de la Syrie a des conséquences dramatiques pour la sécurité des Européens et pour la sécurité des Français. Jordan Bardella, eurodéputé et vice-président du Rassemblement national sur francinfo

Le vice-président du RN n'a pas pris position sur la décision de Donald Trump. "Il a dit que les troupes américaines n'ont plus intérêt de rester là-bas, donc je ne peux pas porter de jugement moral sur une décision souveraine", a estimé Jordan Bardella.