Offensive en Syrie : la Turquie veut renvoyer les prisonniers jihadistes dans leurs pays d'origine

Les propos du ministre de l'Intérieur turc ont eu un écho retentissant. "Nous disons aux Européens : nous allons vous renvoyer les membres de l'État islamique que nous détenons. (...) Ce ne sont pas nos ressortissants, ce sont les vôtres, que vous les ayez déchus ou non de leur nationalité", a indiqué Süleyman Soylu vendredi 8 novembre. Depuis le début de son opération militaire au nord de la Syrie, Ankara affirme avoir capturé 287 combattants jihadistes et membres de leurs familles.

La Turquie soupçonnée de duplicité

Au total, ce sont près de 1 200 membres de Daech qui seraient actuellement détenus par les Turcs. Le pays est plus que jamais soupçonné d'une certaine duplicité avec l'organisation terroriste. Longtemps il a laissé les candidats au jihad se rendre librement en Syrie. D'où peut-être la volonté du pouvoir turc de rappeler aux Européens que lui non plus n'a pas pu retenir ses terroristes.

