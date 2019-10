"Je ne comprends pas cette politique" : à Paris, Turcs et Kurdes sont partagés sur l'offensive militaire d'Ankara en Syrie

Après le début de l'opération militaire, la communauté turque semble divisée en France sur cette offensive.

"Je ne veux pas de guerre !" À Paris, dans ce café fréquenté par la diaspora turque, où les hommes se retrouvent pour jouer aux cartes, la télé diffuse des clips turcs. Pro et anti-Erdogan se cotoient; Cinq jours après le début des combats en Syrie, les Turcs d'origine kurde sont fermement opposés à l'offensive. "Erdogan, sa politique, c'est nul !", dit un homme.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a expliqué s'attaquer à une milice kurde qualifiée de terroriste, pourtant alliée des occidentaux dans la lutte contre le groupe Etat islamique. Dans le café parisien, c'est l'incompréhension. "Ce sont des cancres ! s'emporte un jeune Kurde. Ils n'ont pas de cerveau, ils ne réfléchissent pas. Je ne comprends pas cette politique parce que ces deux peuples vivent ensemble depuis plus de 100 ans. Ils se sont aidés, ils ont reconstruit la Turquie ensemble."

"Le peuple turc est nationaliste"

Selon d'autres clients de ce café parisien, Erdogan a été affaibli après les dernières élections municipales, fin mars. Il souhaiterait ainsi, à travers cette opération militaire, montrer une image d'homme fort. "Le peuple turc est nationaliste, tout le monde est derrière Erdogan, même ici en France", dit un client.

Un peu plus loin autour d'une autre table, Ali raconte que toute sa famille est encore en Turquie. Ce retraité soutient l'opération militaire à la frontière turco-syrienne : "Erdogan, il fait bien, je pense. Il dit qu'il ne veut pas que la Turquie entre en Syrie." Selon lui, le président turc veut seulement créer un territoire pour renvoyer les Syriens en Turquie dans leur pays.

Même si ces Turcs et Kurdes installés en France n'ont pas la même analyse de l'assaut menée par Ankara, ils mettent de côtés leurs opinions et partagent thé et gâteaux le temps d'une partie de carte.