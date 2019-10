DIRECT. Moscou condamne pour la première fois l'offensive turque en Syrie

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #SYRIE

• Pour la première fois depuis le début de l'offensive turque, la Russie déclare que celle-ci est "inacceptable". Suivez la situation dans notre direct.



• La sortie de crise est-elle pour aujourd'hui ? Paris salue un "élan positif" et espèce l'annonce d'un accord ce "soir". De son côté, Michel Barnier, négociateur en chef de l'Union européenne, estime qu'il y a trois scénarios : un accord ce soir, un report du divorce ou la "rupture".



• Le tracé de l'édition 2020 du Tour de France a été dévoilée. Au programme : 10 étapes de montagne, la moitié de la France oubliée et un hommage à Jacques Chirac.



• Quatre personnes ont été placées en garde à vue après la mort d’une jeune femme éjectée d'un manège à Firminy (Loire). Une enquête a été ouverte pour "homicide" et "blessures involontaires".

: L'envoyé spécial du Kremlin pour la Syrie, Alexander Lavrentiev, déclare que l'opération militaire turque était "inacceptable" et assure qu'il n'y a eu aucun accord préalable entre Moscou et Ankara.

: Pour la première fois depuis le début de l'offensive turque, Moscou condamne. L'envoyé spécial de Vladimir Poutine déclare que le Kremlin n'autorisera pas d'affrontement entre les forces turques et syriennes.

: Vous êtes perdus devant la situation en Syrie et les enjeux de l'offensive turque ? A 15h30, Etienne Leenhardt, chef du service de politique étrangère de France Télévisions, viendra répondre à vos questions dans ce direct. Nous attendons vos messages dès à présent !

: Samedi, la France a annoncé qu'elle suspendait les exportations d'armes de guerre vers la Turquie. Le symbole est fort. Mais au-delà du symbole, cela ne risque pas de poser problème à Ankara pour s'armer. "La Turquie va se tourner vers d'autres pays, comme la Russie, la Chine, voire l'Iran. Le pays n'a pas à s'inquiéter de ce côté-là : trouver des armes, c'est très facile", a estimé auprès de franceinfo Philippe Moreau Defarges, chercheur à l'Ifri (l'Institut français des relations internationales).

: Le ministre des Affaires étrangères annonce que le Royaume-Uni suspend les exportations d'armes vers la Turquie.

: Etienne Leenhardt, chef du service de politique étrangère de France Télévisions, interviendra dans ce direct à partir de 15h30 pour répondre à vos questions sur la situation en Syrie. Vous pouvez me les soumettre dès maintenant.





