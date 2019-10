DIRECT. Offensive turque en Syrie : "Nous sommes prêts à respecter le cessez-le-feu", annoncent les forces kurdes

Retrouvez ici l'intégralité de notre live

: Un débat public sur une possible légalisation de la prostitution au conseil municipal de Washington a donné lieu à des échanges tendus. Si elle v au bout, la capitale fédérale deviendrait alors le seul territoire américain à totalement légaliser le sexe tarifé. Actuellement, les maisons closes sont légales dans certaines localités du Nevada.







: "C'est un questionnaire raciste."



Clémentine Autin est revenue sur le questionnaire polémique de l'université de Cergy-Pontoise, destiné à détecter les "signaux faibles de radicalisation" parmi les étudiants et les enseignants. Cette affaire provoque un fort débat dans l'émission.



: Bonsoir @Banane et @Juju38. TVA, contrôles douaniers, "consentement" nord-irlandais... Je vous propose de découvrir les points sur lesquels repose le nouvel accord sur le Brexit dans cet article. Et sur l'épineuse question de la frontière irlandaise, vous trouverez toutes les explications dans cet article de ma collègue Marie-Adélaïde Scigacz.













: Que contient au juste ce nouvel accord ?

: Bonsoir Clément. Que dit cet accord de Brexit ? Sur les sujets source de frictions. Merci

: "Nous sommes prêts à respecter le cessez-le-feu."



Les forces kurdes en Syrie sont prêtes à respecter une initiative de cessez-le-feu dévoilée par Washington et Ankara, annonce sur la chaîne de télévision kurde "Ronahi" le commandant d'une alliance de combattants kurdes et arabes qui résiste à l'offensive lancée par la Turquie dans le nord syrien.

: "Un enseignant dans une classe dédoublée pour lutter contre la radicalisation, c'est plus efficace que des emplois aidés."



Attaqué par la députée Clémentine Autin sur l'action du gouvernement pour lutter contre l'islamisme dans les quartiers, Christophe Castaner assume le choix du gouvernement de ne plus financer les emplois aidés : "Moi j'ai toujours pensé que les emplois aidés n'étaient pas une réponse."





: Le parquet de Bruxelles émet "un avis favorable" à la réalisation d'une nouvelle expertise psychiatrique du criminel Marc Dutroux. Cette décision pourrait ouvrir la voie à une demande de libération conditionnelle, explique France 3.

: Un rapport préconise de repêcher les étudiants en médecine recalés de justesse, pour qu'ils s'implantent en zone rurale afin de lutter contre les déserts médicaux. France 2 fait le point.



: Cet homme a été surveillé par les autorités pour ses activités sur les réseaux sociaux. Selon des sources policières interrogées par France Télévisions, il semblait chercher des personnes pour détourner un avion ou plusieurs. Puis il aurait abandonné son projet pour envisager un autre type d'action. Comme il possédait une arme de poing, les policiers ont préféré l’arrêter, ont indiqué les mêmes sources à France Télévisions.

: Nous vous le disions, Christophe Castaner a évoqué un 60e attentat déjoué un peu avant l'attaque au couteau à la préfecture de police de Paris. Selon les informations de France Télévisions, l'homme arrêté était inconnu des services de renseignement. Il s'agit d'un Français, âgé entre 25 et 30 ans et habitant les Hauts-de-Seine.

: Les forces kurdes se disent prêtes à respecter le cessez-le-feu avec la Turquie, indique un commandant des forces kurdes.

: Christophe Castaner a ouvert les portes de son ministère et a accepté de passer une journée avec les journalistes de France 2. "J'apprends tous les jours (...) je suis convaincu que le doute est le sel de l'esprit, il ne faut jamais avoir peur de douter", confie notamment le ministre de l'Intérieur.





: Donald Trump a décidé de suspendre une aide militaire à l'Ukraine de 400 millions de dollarsen partie pour forcer Kiev à contribuer à une enquête liée aux élections américaines de 2016, reconnaît le secrétaire général de la Maison Blanche. L'enquête ne concernait pas le démocrate Joe Biden, a toutefois ajouté Mick Mulvaney lors d'une conférence de presse, en assurant que la démarche était "absolument appropriée".

: La livre sterling est volatile après l'annonce d'un accord sur le Brexit. La monnaie britannique est montée face au dollar mais a reculé un peu face à l'euro au cours d'une séance mouvementée, d'abord marquée par l'optimisme sur l'accord de Brexit puis les craintes de son rejet par le Parlement britannique.

: "Peut-on prendre un tout petit peu de hauteur ? (...) moi ce qui m'inquiète c'est l'islamisme rampant dans certains quartiers."



Interrogé sur la polémique concernant le voile et sur les propos de Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Intérieur refuse de s'opposer frontalement à son collègue, mais fait un rappel : "La laïcité c'est de garantir à chacun le droit de croire ou de ne pas croire."

: Bonjour @bleubleubleu23. Bien-sûr, vous pouvez regarder l'émission dans notre direct ! Bonne soirée :)

: Peut on visionner VALP autre part que sur france 2 ? (YouTube, francetvinfo...) merci !

: "Les forces de l'ordre ont pu commettre pour certains d'entre eux des fautes et ils doivent être sanctionnés (...) mais ils ont aussi été trop souvent attaqués."

: Selon un Sondage Odoxa pour franceinfo et Le Figaro, 63% des Français favorables à l'extension de la PMA. Ce pourcentage est en hausse de six points depuis l'adoption de la loi bioéthique. Plus de détails dans notre article.

: "Juste avant [le 3 octobre], un 60e attentat depuis 2013 a été déjoué, un individu qui voulait s'inspirer du 11 septembre et des avions qui ont détruit les tours du World Trade Center."





: Harvey Weinstein doit être jugé en janvier prochain pour viols et agressions sexuelles. En attendant, pour préparer son procès, l'ancien producteur s'entoure d'une équipe d'avocats et d'enquêteurs prestigieux. Avocats redoutables, agents du Mossad, accords secrets... Voici comment Harvey Weinstein se défend face à ses accusatrices.









: "C'est un immense regret."



Christophe Castaner est d'abord interrogé sur la photo montrant un gendarme mobile aspergeant un pompier de gaz lacrymogène. "On a une image qui est perturbante, explique le ministre, même si l'action est réglementaire."









: L'émission politique de France 2 "Vous avez la parole" vient de commencer. L'occasion de voir Christophe Castaner répondre aux nombreuses questions de Léa Salamé et Thomas Sotto. Suivez l’émission dans notre direct.





: Bonsoir @anonyme. Tout à fait, le tableau Parc des Princes de Nicolas de Staël, vendu tout à l'heure 20 millions d'euros, est même directement inspiré de ce stade. "Cette peinture monumentale fut réalisée en 1952, année durant laquelle le peintre et sa femme assistèrent à un match de football entre la France et la Suède, au Parc des Princes. De Staël fut si subjugué par l'intensité du jeu qu'il passa toute la nuit dans son studio, à traduire son expérience sur la toile", explique Christie's qui organisait les enchères .

: Le nom du tableau a t il un lien avec le stade du PSG?

: La question du réchauffement climatique sera absente de l'ordre du jour du prochain sommet du G7 organisé par les Etats-Unis, indique la Maison Blanche. Le sommet sera organisé dans un club de golf du président Donald Trump, climato-sceptique revendiqué.

: Malgré l'accord annoncé aujourd'hui, les incertitudes restent grandes pour les entreprises. Selon l'économiste Vincent Vicard, interrogé par franceinfo, accord ou non, le Brexit est déjà coûteux pour les économies européennes et britanniques, car "les entreprises et les gouvernements investissent [déjà] de l'argent pour faire face à cette incertitude".

: A quelques jours de l'ouverture de la grande rétrospective consacrée par le Louvre à la peinture de Léonard de Vinci, franceinfo vous présente quelques œuvres exceptionnelles prêtées par les musées italiens, à l'image de L'Homme de Vitruve et La Scapigliata.









: Bonsoir . Le commandant du navire et le chef de quart du cargo Rhodanus qui s'est échoué dimanche à Bonifacio sont poursuivis notamment pour non-respect des règles d'abordage et ont été convoqués devant le tribunal maritime le 7 février, annonce le procureur de Marseille. Par ailleurs, un barrage antipollution a été mis en place par les autorités autour du Rhodanus, détaille France 3.

: Plus de nouvel dû paquebot a Bonifacio ? Quel sanction au capitaine ?

: "Les Kurdes sont incroyablement heureux de cette solution."



Un optimisme à toute épreuve. Donald Trump salue l'annonce d'une suspension de l'opération turque dans le nord de la Syrie estimant qu'il s'agissait d'un "grand jour" pour les Etats-Unis, la Turquie et les Kurdes. "Nous avons un cessez-le-feu de cinq jours", s'est félicité le président américain.

: Le leader américain des cigarettes électroniques, Juul Labs, annonce la suspension des ventes de recharges aromatisées non-mentholées aux Etats-Unis, alors que le gouvernement de Donald Trump prépare une interdiction nationale. La marque cessera ainsi de vendre les arômes mangue, crème, fruits et concombre, jusqu'à ce que les autorités de santé fédérales finalisent les nouvelles réglementations.

: Le vice-président américain Mike Pence a également annoncé que les sanctions prises à l'encontre de la Turquie seraient levées, une fois qu'Ankara aura mis fin à l'offensive conformément à l'accord conclu.

: A deux semaines de la sortie annoncée du Royaume-Uni de l'Union européenne, Londres et Bruxelles ont annoncé avoir trouvé un accord sur le Brexit, validé dans la foulée par le Conseil européen. Voici ce qu'il prévoit sur l'épineuse question de la frontière irlandaise.





: L'émission politique de France 2 "Vous avez la parole" reçoit ce soir le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner (à 21h05). Dans un autre genre, sur France 5 (à 20h50), l'émission Terres extrêmes vous emmène du côté des Emirats arabes unis pour voir comment ce pays fait face au réchauffement climatique.





: Un tableau monumental du peintre français d'origine russe Nicolas de Staël a été adjugé ce soir 20 millions d'euros (frais compris) par un acheteur privé européen lors d'enchères organisées à Paris par la maison Christie's. Il s'agit d'un record pour l'artiste avec cette œuvre intitulée Parc des Princes, daté de 1952.











: Le gouvernement vénézuélien de Nicolas Maduro qualifie de "victoire" son élection au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, critiquée par des ONG et des pays latino-américains, tout en annonçant dans le même temps la libération de 24 opposants.

: "Des millions de vies vont être épargnées."



Sur Twitter, Donald Trump salue la "bonne nouvelle" de la suspension par la Turquie de son offensive dans le nord de la Syrie.







: Boris Johnson se dit "très confiant" sur l'adoption par le parlement britannique de l'accord sur le Brexit trouvé avec l'UE, malgré le rejet initial d'alliés clés. "Lorsque mes collègues au parlement étudieront cet accord, ils voudront voter en sa faveur", déclare le Premier ministre britannique.

: Bonsoir @Jean. C'est un peu plus compliqué. La Turquie va suspendre son offensive dans le nord de la Syrie pendant cinq jours, annonce le vice-président américain Mike Pence. Les Turcs comptent mettre fin à leur opération uniquement si les forces kurdes se retirent de ce secteur durant ce délai. D'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères turc vient de préciser qu'il ne s'agit pas d'un "cessez-le-feu" mais seulement d'une "pause".

: La Turquie annonce la fin de son opération

: Il est 20 heures, voici les principaux titres de l'actualité :



Les 27 dirigeants du Conseil européen valident l'accord négocié entre Londres et Bruxelles. Mais malgré cet accord, le Brexit peut encore échouer. Nous vous expliquons pourquoi dans cet article. En résumé, il doit encore être validé samedi par le Parlement britannique.



La Turquie va interrompre ses opérations militaires pendant 120 heures et demande aux forces kurdes de se retirer, annonce le vice-président américain Mike Pence.



#RETRAITES "La question n'est ni de repousser, ni de reculer" la réforme des retraites, assure le Premier ministre Edouard Philippe sur France 3.





Forces de l'ordre face aux pompiers, port du voile, radicalisation dans la police, manifestations des "gilets jaunes"... Les sujets ne manquent pas pour le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner qui est, ce soir, l'invité de France 2 dans l'émission "Vous avez la parole".

: "La question n'est ni de repousser, ni de reculer" la réforme des retraites, assure le Premier ministre Edouard Philippe sur France 3. Il ajoute ne pas vouloir d’un "système unique ou uniforme" mais universel, "plus juste, plus solide".



: "Il faut mettre en place partout des observatoires de l''agribashing'."



Didier Guillaume annonce sur France 3 vouloir prendre exemple sur l'initiative de la Drôme et mettre en place des "observatoires" un peu partout en France pour lutter contre "l'agribashing". Il s'agit notamment de lutter contre les intrusions dans les élevages intensifs.

: Après l'affaire Barbarin, le diocèse de Lyon va mettre en ligne un site internet consacré aux abus sexuels. Intitulé "Agir ensemble contre les abus sexuels", il est hébergé par le site du diocèse. Plus de précisions dans notre article.









: Selon Mike Pence, qui dit être parvenu à un accord avec Recep Tayyip Erdogan, la Turquie va interrompre ses opérations militaires pendant 120 heures pour permettre le retrait des forces kurdes.

: La Turquie va cesser pendant cinq jours son offensive en Syrie, annonce le vice-président américain Mike Pence.

: Elle souffrait d'un lourd handicap : à l'âge de 20 ans, elle était devenue presque aveugle et s'orientait dans sa danse grâce à des repères lumineux disposés sur scène. La danseuse et chorégraphe Alicia Alonso, légende cubaine du ballet, est morte à 98 ans. Plus de détails dans notre article.







