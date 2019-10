DIRECT. Offensive en Syrie : un premier soldat turc a été tué, au moins 39 morts côté kurde

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #SYRIE

: Résurgence de l'EI, crise migratoire… Quelles peuvent-être les conséquences de l'offensive turque en Syrie ? On fait le point dans notre article.

: "On peut bombarder si ceux qui nous ont 'aidés' sont des terroristes."





Les centaines de frappes de la Turquie en Syrie n'ont visé que des objectifs "militaires", d'après l'ambassadeur. "Que nos amis et nos alliés le sachent : la Turquie en a assez, en a marre". Il n'y aura pas de cessez-le-feu, affirme Ismail Hakki Musa.

: Un bilan d'Ankara fait état d'un premier soldat tué et au moins 39 personnes sont mortes coté kurde

: On débute par un premier point sur l'actualité :



Lubrizol accepte d'indemniser les agriculteurs victimes des retombées polluantes après l'incendie de l'usine chimique de Rouen (Seine-Maritime), indique sur franceinfo le président du Fonds de mutualisation des risques sanitaires et environnementaux (FMSE).



Les leaders loyalistes et indépendantistes calédoniens, réunis à Matignon, ont finalement réussi à trouver un compromis sur la date du prochain référendum sur l'indépendance de l'archipel, qui aura lieu le 30 août ou le 6 septembre.



La France demande une réunion d'urgence de la coalition internationale luttant contre le groupe Etat islamique, au lendemain des débuts de l'offensive turque contre des forces kurdes dans le nord-est de la Syrie. Emmanuel Macron appelle Ankara "à mettre un terme le plus rapidement possible" à cette opération.





Les eurodéputés ont rejeté la candidature de la Française Sylvie Goulard au poste de commissaire européen au marché intérieur. Emmanuel Macron a fait part de son incompréhension.