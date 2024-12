Offensive en Syrie : les rebelles seraient aux portes de Damas

Après avoir pris le contrôle d’Alep et de Hama, les rebelles syriens seraient entrés dans Homs samedi et auraient encerclé la capitale. Les autorités du régime de Bachar al-Assad se sont néanmoins voulues rassurantes.

Dans la banlieue de Damas (Syrie), une statue a été renversée. Celle d’Hafez el-Assad, ancien président et père de Bachar al-Assad. Les rebelles affirment avoir commencé à encercler la capitale, alors que les autorités se veulent rassurantes, affirmant que le président se trouve toujours à Damas. "Je dis aux citoyens qu'il y a un cordon de sécurité militaire très solide aux abords éloignés de Damas et de sa campagne, personne ne peut pénétrer cette ligne de défense", a affirmé Mohammed al-Rahmoun, ministre de l’Intérieur syrien. Dans la ville, les habitants restent prudents et emmagasinent médicaments et nourriture à l'approche des rebelles.

Réunion de crise à Doha

Depuis le 27 novembre, les rebelles ont pris le contrôle d'Alep, la deuxième ville du pays, et de Hama, dans le centre. Ils affirment être rentrés à Homs samedi soir, ce que dément le ministre de la Défense. Les combats s'étendent dans le pays. À Salamiya, des habitants confient leur soulagement à la perspective de la chute du régime : "Nous avons subi l'oppression du régime et avons été arrêtés à de nombreuses reprises. Aujourd'hui, nous sommes très heureux que le régime tombe."

