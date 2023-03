Les Etats-Unis mènent des frappes en Syrie après la mort d'un Américain dans une attaque de drone

Le renseignement américain estime que le drone responsable de la mort d'un sous-traitant américain est "d'origine iranienne".

Une réponse ferme et rapide. Les forces américaines ont mené des "frappes aériennes de précision" dans l'est de la Syrie après une attaque de drone qui a tué un Américain et en a blessé six autres, a annoncé jeudi 23 mars le Pentagone. L'attaque de drone a eu lieu jeudi vers 13h38 (11h38 à Paris) contre une installation de maintenance d'une base près de Hasakah, dans le nord-est de la Syrie, a précisé le Pentagone dans un communiqué.

Les services de renseignement américains considèrent que le drone est "d'origine iranienne", a ajouté le Pentagone. La frappe a entraîné la mort d'un sous-traitant américain. Elle a également blessé cinq soldats et un autre sous-traitant, tous américains.

Des installations des Gardiens de la révolution iraniens

"J'ai autorisé les forces du Commandement central des Etats-Unis à mener des frappes aériennes de précision ce soir dans l'est de la Syrie contre des installations utilisées par des groupes affiliés au corps des Gardiens de la révolution" iraniens, a déclaré le ministre américain de la Défense Lloyd Austin, cité dans le communiqué. "Les frappes aériennes ont été menées en réponse à l'attaque d'aujourd'hui ainsi qu'à une série d'attaques récentes contre les forces de la coalition en Syrie par des groupes affiliés au corps des Gardiens de la révolution."

Plusieurs centaines de soldats américains se trouvent en Syrie au sein d'une coalition luttant contre les restes du groupe Etat islamique. Ils sont fréquemment pris pour cible lors d'attaques menées par des milices. Les troupes américaines soutiennent les Forces démocratiques syriennes, l'armée de facto des Kurdes dans la région, qui a mené la bataille ayant délogé l'EI des derniers territoires qu'il contrôlait en Syrie en 2019.