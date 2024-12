Syrie : le régime de Bachar al-Assad renversé en une dizaine de jours

Le régime de Bachar al-Assad a pris fin en Syrie, dimanche 8 décembre, après l'offensive des rebelles islamistes du HTS. Le président déchu a fui le pays.

Depuis la chute du régime de Bachar al-Assad, dimanche 8 décembre, emmitouflés le long du poste frontière, des réfugiés syriens en Turquie sont impatients. Ils espèrent pouvoir revenir dans leur pays. "On nous tirait dessus, on nous tuait. Je me suis échappé de Syrie en 2016", témoigne un homme. À l'intérieur du pays, les Syriens exultent, certains dansent sur les tanks. Les prisonniers d'Assad sont libérés, victimes depuis plusieurs années de tortures et de viols.

Bachar al-Assad a obtenu l'asile en Russie

En une dizaine de jours, le pays s'est transformé. Les rebelles islamistes du HTS ont renversé le régime de Bachar al-Assad avec une rapidité déconcertante. Délaissés par le régime, les soldats de l'armée régulière ont peu combattu et ont rendu les armes. Bachar al-Assad a fui le pays, accompagné de sa famille. Ils ont pris la direction de Moscou (Russie) où ils ont obtenu l'asile, selon des médias russes.

