Pour Joe Biden, le président syrien déchu Bachar al-Assad va devoir "rendre des comptes"

Joe Biden a affirmé, dimanche 8 décembre, que Bachar al-Assad devrait "rendre des comptes" pour les "centaines de milliers de Syriens innocents" qui ont été "maltraités, torturés et tués". Lors d'une allocution à la Maison blanche, le président américain a déclaré que la chute du président syrien représentait une "opportunité historique" pour les Syriens de "construire un meilleur avenir", même si cette situation crée "des risques" et de "l'incertitude".

Car il a aussi souligné que "certains des groupes rebelles" ayant participé à l'offensive éclair qui a balayé un demi-siècle de dynastie Assad en Syrie, après 13 ans d'une guerre qui a fait près d'un demi-million de morts, avaient des "antécédents de terrorisme et de violation des droits humains". La coalition de rebelles entrée dans Damas dans la nuit de samedi à dimanche est emmenée par Hayat Tahrir al-Sham, un groupe qui est une ancienne branche d'Al-Qaïda. "Nous avons pris note des déclarations des dirigeants de ces groupes rebelles ces derniers jours, et ils disent ce qu'il faut en ce moment, mais alors qu'ils s'apprêtent à prendre de plus grandes responsabilités, nous allons évaluer non seulement leurs mots, mais aussi leurs actes", a prévenu le président américain.