Chute de Bachar al-Assad : qui sont les membres du groupe HTS, nouveaux maîtres du pouvoir en Syrie ?

L’organisation qui a pris le pouvoir en Syrie, dimanche 8 décembre, est appelée HTS. Le groupe islamiste est dirigé par Abou Mohammed al-Joulani, 42 ans.

À 42 ans, il se rêve comme nouveau dirigeant de la Syrie. En une dizaine de jours seulement, Abou Mohammed al-Joulani a mené les rebelles islamistes jusqu'aux portes du pouvoir à Damas.

Mais qui sont les nouveaux maîtres de la Syrie ? L’offensive a été menée par le groupe Hayat Tahrir al-Sham (HTS), une ancienne branche d'Al-Qaïda en Syrie qui dit avoir rompu avec son passé. Le chef de ce mouvement s’est métamorphosé en quelques années. Ancien combattant d’Al-Qaïda mis à prix par les États-Unis, il a abandonné le turban djihadiste au profit de l’uniforme militaire, tout en lissant son discours.

HTS accusé d’avoir commis des exactions

Dans son fief d’Idlib (Syrie), où il a installé un gouvernement local, le groupe a été accusé d’exactions qui s'apparentent à des crimes de guerre. Un homme affirme que son frère a été tué sous la torture : “Il a été battu jusqu’à l’évanouissement. Il est resté suspendu plusieurs jours sans manger, ni boire, juste pour qu’il avoue ce que ses geôliers voulaient entendre”, explique-t-il.

Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus

Parmi nos sources :

Syrie : qui est Abou Mohammed al-Joulani, le leader du groupe rebelle islamiste Hayat Tahrir al-Sham ?, Camille Neveux, Libération, 7 décembre 2024

Who are the rebels in Syria?, Sebastian Usher, BBC, 8 décembre 2024 (en anglais)

Qui sont les irréductibles djihadistes français du “mini-califat” d’Idlib, en Syrie ?, Soren Seelow, Le Monde, 19 octobre 2023

Fabrice Balanche, maître de conférences en géopolitique à l’Université Lyon 2. Auteur des Leçons de la crise syrienne (Odile Jacob, 2024). Il a rencontré Bachar al-Assad en 2016, en accompagnant une délégation de députés LR.

Liste non exhaustive