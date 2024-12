Chute de Bachar al-Assad : Qui sont les nouveaux maîtres du pouvoir ?

En ce moment décisif pour la Syrie, de nombreuses questions se posent quant à son avenir, plus spécifiquement sur les rebelles qui sont entrés dans Damas hier.

Le "Lion de Damas", comme l'appelaient ses partisans, a quitté la capitale syrienne. Mais où est-il à présent ? L'ex-dirigeant syrien aurait décollé de Damas hier à 22h. Depuis, il a disparu des radars et toutes les hypothèses circulent. Il aurait pu se tourner vers ses alliés historiques comme la Russie ou l’Iran. D’autres rumeurs le disent en fuite aux Émirats arabes unis. Où qu’il soit, il reste désormais le champ libre à un nouveau régime.

Qui sont les rebelles qui ont pris Damas ?

Le groupe dominant Hayat Tahrir al-Sham (HTS) est soutenu par la Turquie et est l’ancienne branche d’Al-Qaïda en Syrie. À sa tête, Abou Mohammed al-Joulani, 42 ans, se voit en futur dirigeant du pays. Cet ancien d’Al-Qaïda a fait de la province d’Idlib son fief. Ces dernières années, il a abandonné son turban djihadiste et s’est employé à lisser son image et son discours. Une métamorphose dont on ignore si elle est sincère ou stratégique.

