Chute de Bachar al-Assad : des millions de Syriens prêts à rentrer de leur exil

La Turquie, pays frontalier de la Syrie, accueille plusieurs millions de Syriens ayant fui la guerre et le régime de Bachar al-Assad. Comment la victoire des rebelles en Syrie est-elle perçue par les exilés ?

Quelques pas de danse pour un jour historique… Dans des villes turques, les réfugiés syriens ont investi les rues dès le lever du soleil, dimanche 8 décembre 2024. Les Syriens réfugiés en Turquie ont laissé éclater leur joie, un sentiment de liberté retrouvée qu’ils espéraient depuis longtemps. "Aujourd’hui, c'est une fête immense, c’est la plus grande fête de notre vie ! Bachar n’est plus là, Bachar et toute sa clique sont partis", s'enthousiasme un homme.

Des scènes de liesse jusqu’au soir

Plus de trois millions de Syriens se sont réfugiés en Turquie pour fuir la guerre et la dictature, certains depuis plus de dix ans. Tous ont des histoires douloureuses : "Nous avons beaucoup souffert. Nous avons perdu des proches et nous avons souffert de cet exil forcé”, raconte un exilé.

À la tombée de la nuit, les scènes de liesse continuent. Ici, tout le monde regarde minute par minute les vidéos en provenance de la Syrie montrant des scènes de joie.

