Chute de Bachar Al-Assad : à la frontière Turco-syrienne, les réfugiés espèrent un retour au pays

La Turquie, pays frontalier de la Syrie, accueille des millions de Syriens ayant fui la guerre. Comment la victoire des rebelles en Syrie est-elle perçue par les exilés ?

Ils sont dans les rues depuis le lever du soleil en ce dimanche 8 décembre. Les Syriens réfugiés en Turquie ont laissé éclater leur joie, un sentiment de liberté retrouvée qu’ils espéraient depuis longtemps. "Aujourd’hui, c'est une fête immense, c’est la plus grande fête de notre vie ! Bachar n’est plus là, Bachar et toute sa clique sont partis", s'enthousiasme un réfugié syrien.

Les exilés prêts à rentrer au pays

Plus de trois millions de Syriens se sont réfugiés en Turquie pour fuir la guerre et la dictature, certains depuis 13 ans. Tous ont des histoires douloureuses : "Nous avons beaucoup souffert à cause du régime qui nous a forcés à l'exil depuis si longtemps. Nous n’avions plus le droit de voyager ou même de nous déplacer."

La frontière syrienne est pour l’heure toujours fermée. Beaucoup de Syriens exilés en Turquie attendent donc sa réouverture pour pouvoir rentrer chez eux.

Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.