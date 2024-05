Suède : le rouge de Falun orne les maisons suédoises

Le rouge suédois, également connu sous le nom de rouge de Falun, est tout un symbole en Suède. Cette couleur typique est utilisée depuis des siècles sur les maisons en bois des Suédois.

Quelle que soit la saison, c'est une couleur qui saute aux yeux : le rouge des maisons scandinaves. En hiver, il casse la monotonie des paysages blancs. En été, la lumière est éclatante. Cette peinture traditionnelle vient de Suède. Elle s'appelle le rouge de Falun. Un couple de Français, Cindy et Corentin, habitent en Suède depuis trois ans et ont décidé de redonner un petit coup de neuf à leur maison en la repeignant. Évidemment, le choix de la couleur ne se discute pas. "On va faire dans les traditions, et puis on a tellement rêvé de cette maison rouge. On améliore notre petit coin de paradis", explique le couple.

Un pigment provenant d'une carrière emblématique

Cette peinture typiquement suédoise protège le bois contre les mousses et les insectes. Le célèbre pigment vient de Falun, au centre de la Suède. Une ancienne mine de cuivre est exploitée depuis le XVIIe siècle. Les 50 kilomètres de galeries se visitent. C'est ici que le fameux rouge est né. La carrière fournit encore aujourd'hui la matière première. Elle est la seule autorisée à fabriquer et vendre cette teinture. Le processus peut durer plusieurs mois.