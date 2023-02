DIRECT VIDEO - Fake news : la désinformation à l’échelle industrielle. Le débat du Talk franceinfo

Une enquête menée par la cellule investigation de Radio France et 29 autres médias coordonnés par le consortium Forbidden Stories révèle des pratiques de désinformation à grande échelle. C'est le sujet du Talk franceinfo. Tous les soirs à partir de 18 heures, Manon Mella et ses invités débattent avec les internautes de la chaîne Twitch de franceinfo.

Mardi 14 février dernier, six enquêtes internationales coordonnées par la plateforme Forbidden stories et réalisées par des journalistes issus de plusieurs médias différents ont mis en lumière des pratiques de désinformation à grande échelle. Ces enquêtes mettent en cause certains médias français comme BFMTV ou encore le magazine Valeurs Actuelles. En effet, Frédéric Métézeau, correspondant de Radio France à Jérusalem a enquêté avec deux confrères israéliens sur l'officine "Team Jorge" à l'origine d'une technologie de désinformation massive.

Ludovic Pauchant reçoit Frédéric Métézeau, correspondant de Radio France à Jérusalem et Maxime Tellier, journaliste pour la Cellule Investigation de Radio France. Divina Frau Meigs, chercheuse en sciences de l’information à l’université Paris III.

Des médias français mis en cause

Le projet "Story Killers", nom donné à cette enquête à échelle internationale réalisée par le consortium Forbidden Killers a révélé des liens troubles entre l'agence israélienne de désinformation, Team Jorge et Rachid M'Barki, présentateur pour la chaîne française BFMTV.

Le second volet de l'enquête a indiqué dans la foulée que le magazine Valeurs Actuelles avait publié une tribune qui servait les intérêts l'agence de désinformation israélienne Percepto.

Rejoignez-nous dès 18 heures du lundi au vendredi sur la chaîne Twitch de franceinfo pour participer au Talk de Manon Mella. Une heure d'échange, d'éclairage, de débat autour de sujets d'actualité et de société.