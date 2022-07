Sri Lanka : la résidence du président Gotabaya Rajapaksa incendiée

Cette résidence en flammes est celle du président sri-lankais Gotabaya Rajapaksa. Elle vient d'être incendiée par des manifestants. Samedi 9 juillet, dans l'après-midi, ils étaient des milliers à envahir le palais présidentiel. Téléphone à la main pour tout enregistrer, ils se sont introduits dans les chambres et dans les bureaux. Certains ont même plongé dans la piscine de la résidence comme le montrent des vidéos diffusées en direct sur les réseaux sociaux. Quelques minutes auparavant, le président avait pris la fuite, escorté par une unité militaire.

Des morts et des blessés

Pour apaiser les émeutes, il a annoncé en début de soirée sa démission. Depuis trois mois, les manifestants réclament un nouveau gouvernement. Ils accusent le président d'avoir provoqué la crise économique que traverse le Sri Lanka. Pénurie d'essence, d'électricité et de denrées alimentaires. L'instauration d'un couvre-feu n'a pas été dissuasive. Les affrontements entre manifestants et force de l'ordre on fait plusieurs morts et des centaines de blessés.