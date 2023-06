Disparition du sous-marin Titan : est-il trop tard ?

Quatre jours après la disparition du submersible Titan, les recherches se poursuivent, jeudi 22 juin. Mais l'appareil serait à court d'oxygène.

Une dizaine de navires spécialisés, plusieurs robots sous-marins et des avions de surveillance sont mobilisés pour retrouver le submersible Titan, disparu dimanche 18 juin. Le temps presse car l'appareil arriverait à court d'oxygène. "Je pense que c'est trop tard (…) même si on trouve le submersible maintenant. On n'a actuellement pas de technologies, pas de moyens prévus pour le relever", explique Bertrand Sciboz, expert en recherche sous-marine.

OceanGate pointée du doigt

Le contact a été perdu il y a quatre jours avec le submersible touristique qui effectuait une plongée vers le Titanic avec cinq occupants à son bord : le Français Paul-Henri Nargeolet, trois Britanniques et le patron américain de la société OceanGate. Cette entreprise est pointée du doigt par plusieurs experts qui dénoncent des négligences en termes de sécurité. Ce sous-marin non homologué en était à sa cinquième mission et était seulement contrôlé par une manette de jeux vidéo à moins de 30 dollars. Plusieurs anciens collaborateurs de la société ont critiqué la conception de l'appareil.