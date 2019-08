VIDÉO. Pollution : "Les plastiques sont en train de nous étouffer, la France a une responsabilité", dénonce WWF-France

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

"Il y a des lois qui ne vont pas assez loin, des lois qui marquent parfois des reculs" a dénoncé vendredi 23 août sur franceinfo Pierre Cannet, co-directeur des programmes de WWF-France, porte-parole sur le G7. "On l’a vu sur l’alimentation avec un discours [en 2017] à Rungis du président de la République très avancé sur la transformation du modèle agricole et puis une loi qui a suivi qui n’intègre que très peu d’avancées pour les agriculteurs et pour la transformation de notre système alimentaire et agricole" a-t-il ajouté.

"Toutes les solutions sont là"

Pour Pierre Cannet, "toutes les solutions sont là", citant la mise en place d'infrastructures dédiées au vélo et le boom des produits bio. "Maintenant, [il faut] avoir le courage de passer ces mesures. Les citoyens ne peuvent pas à eux seuls porter la responsabilité dans leur quotidien d’un système qui ne marche pas" a-t-il indiqué.

Les plastiques sont en train de nous étouffer, on a une boulimie de plastique : avec ses 4,5 millions de tonnes de plastique produits, la France a une responsabilité également dans l’encadrement du plastique. Pierre Cannet à franceinfo

"La loi qui est sur la table actuellement par le gouvernement anti-gaspillage, économie circulaire, qui passera à l’Assemblée nationale et au Sénat en septembre ne comporte aucun objectif chiffré pour lutter contre les pollutions plastiques et réduire à la source ce problème" , poursuit-il. "On est les champions des bouteilles plastiques au niveau mondial, or le gouvernement n’avance que trop peu de mesures pour y faire face."