Sommet G7 : les discussions ont débuté

Les leaders réunis au G7 sont rentrés dans les discussions concrètes autour des sujets importants à l'occasion du dîner de travail organisé samedi 24 août dans le phare de Biarritz (Pyrénées-Atlantiques). Quelles sont les avancées concrètes ? "Les sept chefs d'État ont progressé sur le dossier sensible de l'Iran. Ils sont tombés sur deux choses : l'Iran ne doit pas obtenir l'arme nucléaire, et pas question de déstabiliser la région par une escalade", explique la journaliste de France 3 Catherine Demangeat, présente sur place.

Une réintégration prochaine de la Russie ?

"Mais les choses s'annoncent plus compliquées que prévu. Dans un premier temps, la France avait annoncé que le G7 avait mandaté Emmanuel Macron pour envoyer un message à l'Iran. Or, coup de théâtre dimanche 25 août. Donald Trump dément avoir discuté d'un tel mandat", précise Catherine Demangeat. Tout le monde semble d'accord sur une réintégration de la Russie, à un certain nombre de conditions pour continuer le dialogue. Le G7 recevra dimanche 25 août plusieurs chefs d'État africains pour parler sécurité au Sahel.

