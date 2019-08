Sommet du G7 : Biarritz, capitale du monde

Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) a revêtu ses habits de combats pour accueillir, dans quelques heures maintenant, les plus grands de ce monde. L'organisation est stricte : personne dans les rues. Les habitants retrouvent un centre-ville déserté, avec des barrages de force de l'ordre dans chaque rue menant au site du G7. "C'est très calme, c'est assez anxiogène... Il y a des policiers de partout, c'est assez hallucinant", témoigne ainsi un habitant de Biarritz.

Des zones interdites d'accès

Une large zone autour du bord de mer est interdite d'accès, sauf pour les habitants qui ont reçu un badge. Il n'y a personne dans les rues, et c'est bien un problème pour les commerçants : certains ont décidé de fermer, les autres sont privés de clients et de touristes. Le chiffre d'affaires est proche de 0 : "Pour nous, c'est catastrophique (...) sachant que c'était normalement le plus gros Week-end d'août, on se retrouve avec des chiffres nuls", témoigne ce vendeur, désabusé.

Le JT

Les autres sujets du JT