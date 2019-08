Innovation : une selle de cheval connectée made in France

Ce cavalier et sa monture vont tester la première selle connectée, qui sera présentée au G7 de Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) comme vitrine du made in France. Cet équipement révolutionne l'équitation de haut niveau. Aux États-Unis, c'est déjà un succès commercial. Une centaine d'exemplaires ont été écoulés en à peine trois mois, à 8 000 dollars l'unité.

De nombreux paramètres sont mesurés en direct

"Je voudrais voir sur l'application le temps que je vais pouvoir gagner. Je vais refaire un saut en essayant que le cheval parte un tout petit peu plus tôt", explique le cavalier. La selle mesure une vingtaine de paramètres comme la vitesse, l'élan et les postures du cheval au galop et pendant le saut. Entièrement conçue et fabriquée près de Biarritz, la selle connectée est la seule du marché à proposer de la technologie embarquée.

