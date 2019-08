G7 : les opposants manifestent

Entre Hendaye et Irun, le samedi 24 août, entre 8 000 et 15 000 syndicalistes, altermondialistes et autres militants ont manifesté pacifiquement contre le G7. Le maître mot ? La lutte contre les inégalités et le combat en faveur de l’environnement, contre le réchauffement climatique. “On est déterminés à prouver aux hommes politiques qu’ils ne vont pas dans la bonne direction… En ce qui concerne le climat mais aussi plein d’autres choses”, estime un manifestant au micro de France 3.

Une manifestation en opposition au G7

Sur place, était notamment présente Geneviève Legay, gilet jaune et porte-parole d’Attac 06, blessée lors d’une manifestation en mars dernier à Nice. “Cela fait des années que je suis les sommets comme le G7. On peut dire que rien n’est jamais ressorti pour les peuples", estime la militante, qui est toujours en convalescence. D’autres actions pacifiques sont prévues le dimanche 25 août, en marge du sommet international.

Le JT

Les autres sujets du JT