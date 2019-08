G7 à Biarritz : sécurité maximum

Derniers préparatifs à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) avant le sommet du G7. La sécurité est à son maximum, les policiers et gendarmes sont déployés dans les rues. Les chefs d'États et de gouvernement sont attendus le samedi 24 août pour trois jours de réunion. Mais le contre-sommet des altermondialistes inquiète. À 30 kilomètres de Biarritz, depuis leur camp de base à Hendaye, les militants du contre-sommet appellent au rassemblement sans violence. Ils seront plus de 10 000, féministes, anticapitalistes ou altermondialistes. Pour l'heure, ils organisent des conférences et des ateliers. Des débordements viendront-ils perturber les manifestations prévues ce week-end ? Les forces de l'ordre restent vigilantes.

La police déployée aux frontières

Mais les forces de l'ordre se préparent à l'arrivée de casseurs venus de l'étranger. Dans tous les points de passage à la frontière Franco-Espagnole, tous les véhicules sont inspectés pour stopper d'éventuels manifestants violents qui pourraient perturber le G7. Les policiers ont déjà fait une découverte étrange : "Ils transportaient des bidons d'essence, des masques à gaz, ou des armes par destination", explique le Commandant Gomez, membre de la police aux frontières.

