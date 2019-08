Environnement : les transports maritimes se réforment

La flotte marchande mondiale est en pleine expansion. L'an dernier, elle atteignait une capacité de transport de 1,9 milliard de tonnes. Les navires utilisent du fioul, l'un des carburants les plus polluants au monde. Leurs émissions de CO2 ne représentent que 3% des émissions mondiales, mais, près des ports commerciaux où le trafic est dense, l'impact est de plus en plus important.

Réduire la consommation de fioul en poussant les bateaux à aller moins vite

"Nous allons nous engager avec les transporteurs maritimes pour réduire la vitesse, ce qui est un moyen efficace pour réduire les émissions", explique Emmanuel Macron. Selon les calculs du gouvernement, si un pétrolier réduit sa vitesse de 12 à 11 nœuds, cela réduirait de 18% sa consommation de fioul. L'idée est peu coûteuse. Les entreprises de transport maritime en France y sont favorables.

